Videoclip: Carlos Gris – ‘Un Rato Largo’

El músico madrileño afincado en Londres, Carlos Gris, estrena el single para bailar Un Rato Largo junto a un video musical en el que nos muestra ese baile loco. Un Rato Largo es el segundo adelanto de su EP debut Flotante, que verá la luz esta primavera. Su hermano mayor y homónimo al álbum salió a la calle unos días atrás con gran aceptación para el público y la crítica.

¿Puede una canción traerte la melancolía y subirte de power, a la vez? Un Rato Largo confirma que sí y se mete en medio de la tristeza y la añoranza inyectando dosis elevadas de adrenalina en forma de teclados ácidos, ritmos bailables y sonidos lo-fi.

Sobre la canción

Artista: Carlos Gris

Canción: Un Rato Largo habla de las relaciones que vamos dejando por el camino, de la autocensura de nuestro propio pasado y de la frustración que genera la inmadurez de su generación.

¿Qué nos dicen sobre el tema? Carlos Gris explica la canción diciendo: «Un Rato Largo es una canción que existe por casualidad. Habíamos entrado a grabar el EP, Flotante, en Marzo de 2020. Como tantas otras cosas, tuvimos que dejarlo a la mitad. Durante esos meses tan raros, me quedé atrapado en Madrid sin poder volver a Londres y, como tantas otras personas, acabé tan aburrido de estar encerrado que acabé haciendo cosas que nunca pensé que haría. Una de ellas, fue bailar como loco en mi casa. En realidad, no tenía ningún motivo por el que bailar, pero simplemente me apetecía. Empecé a reflexionar entonces sobre la importancia de los bailes tristes. Y entonces, casi sin querer, me salió esta canción».

Género: Pop, Indie

Suena a … Luis Brea y El Miedo, Viva Suecia, Iván Ferreiro

Videoclip: Begoña D. Berenguer dirige este video musical donde se ve a Carlos Gris bailoteando, tristemente, por su casa. Y recordando otros días, en los que estaba con sus amigos de fiesta en una azotea. Unos recuerdos que atraen a la melancolía.

