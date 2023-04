Videoclip: Caroline Polachek – «Smoke»

La cantante estadounidense Caroline Polachek ha publicado un nuevo vídeo musical para su canción Smoke, incluida en su último álbum Desire, I Want to Turn Into You. En el clip, Polachek interpreta el tema con su banda entre esculturas de volcanes, humo y un escenario rojo brillante.

Sobre el single Smoke

Sobre el videoclip: Según Polachek, el vídeo es una actuación en directo que captura la energía y el caos de la canción, que estuviese inspirado por cómo me siento cuando interpreto esta canción en directo.

¿Quién lo dirige? El vídeo está dirigido por Matt Copson, quien ha trabajado anteriormente con artistas como James Blake, Mura Masa y Charli XCX.

Disco al que pertenece: Desire, I Want to Turn Into You

Fecha de publicación: 14 de febrero de 2023

Sello que lo ha publicado: Sony Music, The Orchard y Perpetual Novice

Anteriores singles: Bunny Is a Rider, Billions, Sunset, Welcome to My Island y Blood and Butter.