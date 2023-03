La banda escocesa de synth-pop Chvrches ha publicado un nuevo videoclip en directo para su sencillo Over, que fue grabado durante su concierto en el Audio Club de São Paulo, Brasil. La canción forma parte de su próximo álbum Screen Violence, publicado en agosto de 2021.

Sobre Over

Sobre el videoclip: El vídeo muestra a la banda escocesa de synth-pop Chvrches interpretando la canción en directo en el Audio Club de São Paulo, Brasil, ante un público entusiasta.

Sobre Screen Violence

Fecha de publicación: 27 de agosto de 2021

Sello que lo ha publicado: EMI Records y Glassnote Records

Anteriores singles: He Said She Said, How Not to Drown (con Robert Smith) y Good Girls.