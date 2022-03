Videoclip: Coldplay – «People Of The Pride»

Coldplay ha compartido su nuevo video inspirado en el manga para People Of The Pride, una de las canciones incluidas en su último trabajo Music Of The Spheres, que publicaron el pasado mes de octubre.

Dirigido por Paul Dugdale, el clip mezcla imágenes grabadas durante la actuación de la banda en octubre de 2021 en el Climate Pledge Arena de Seattle con otras de animación de un mundo distópico y lleno de robots.

Con este lanzamiento, Coldplay ya han publicado cinco singles oficiales de este último álbum tras Let Somebody Go, Higher Power, My Universe y Coloratura.

Coldplay – People Of The Pride

