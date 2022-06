Videoclip: Dj Moderno – «Tus Ojos»

¿Tenéis ganas de más singles de Dj Moderno? A estas alturas, ya has podido disfrutar de su flamante álbum de debut al completo, y es que La Nave Nodriza se publicó el pasado 6 de abril, incluyendo 9 singles ya anticipados previamente y dos canciones inéditas: la que da nombre al disco La Nave Nodriza y Tus Ojos.

Si aún no has tenido tiempo para descubrirlo, tienes una segunda oportunidad para subirte a la particular nave del músico navarro, ya que acaba de estrenar el single para una de esas dos canciones inéditas, Tus Ojos.

En esta ocasión, el videoclip ha sido dirigido, montado y editado por Intuitivo Films, que ya habían colaborado con Dj Moderno en el videoclip de su single Stand Up! (feat Yvonne Power).

Rodado a caballo entre Cádiz (en especial en la feria de Puerto Real) y Madrid, cuenta con la colaboración de Frannie Challinor y Javier Orellana como actores principales en las escenas grabadas en Cádiz. Mientras, las escenas de Madrid en las que aparece Dj Moderno esposado por las calles de Malasaña fueron grabadas por Ivan Konerapkour.

En cuanto a la canción, podemos decir que Tus Ojos cuenta con bases electrónicas contundentes y bailables que nos pueden recordar a artistas como KVB o Sextile, con un tratamiento en sintetizadores, guitarras y voces de corte pop.

Todo ello para contar la historia de una relación tóxica y los acontecimientos que ocurren en una noche fatídica, con referencias como su propia banda The Spangles o Daft Punk.

La canción ha sido compuesta, grabada y todos los instrumentos interpretados por Dj Moderno en su propio estudio Moderno’s Terrace, como ya es costumbre en él, mientras que el trabajo de mezcla y mastering corresponde a David Van Bylen.

Además, ya está confirmado que Dj Moderno formará parte del Primera Fila Fest que se celebrará los días 14 y 15 de octubre en la Sala Moby Dick de Madrid, después de un verano en el que seguirá pinchando y tocando con sus bandas en numerosas fechas. Y ojo, porque también se están cocinando dos remixes a fuego lento…

¿A qué esperas?

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!