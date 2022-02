Videoclip: Emily James – ‘Brooklyn’

La cantautora asentada en Los Ángeles, Emily James, presenta el nuevo single Brooklyn, y lo acompaña con un clip de video con sueños de amor. Pero advierte un nuevo sonido en sus canciones, más entrañable y particular, con el que dar otra perspectiva a los cortes; un acercamiento a sí misma para descubrirnos lo que sale de sus entrañas, y pintarlo de elegancia y solidez.

Todo el buen hacer de Emily irá de la mano del sello Nettwerk Records, que se complace en anunciar el fichaje de la cantautora estadounidense.

Sobre la canción

Artista: Emily James

Canción: Brooklyn.

¿Qué nos dicen sobre el tema? La canción esta inspirada en un viaje que hizo a Nueva York en 2019, antes de la pandemia, los confinamientos y el aislamiento. «Era una época que recordaba mientras estaba confinada en Los Ángeles», aclara Emily.

Y explica que «la canción habla de soñar con estar en otro lugar y enamorarse a primera vista. Al principio escribo para mí misma. Una vez que la canción está hecha, ni siquiera parece que la haya escrito yo. Ya no es mía. Pertenece a quien la escuche, porque le va a atribuir sus propias experiencias. Me gusta que la gente interprete mis canciones a su manera. Aunque yo haya escrito la letra sobre mi propia experiencia, la forma en la que alguien conecte con ella y la relaciones con su propia vida es completamente válida. Para mí, esa es la belleza de la música».

Género: Pop

Videoclip: El video que abraza la canción empieza con imágenes de la ciudad de Nueva York proyectadas en un apartamento de Los Ángeles, donde Emily recuerda con añoranza los buenos tiempos, antes de la pandemia. Sueña despierta en Nueva York, en una azotea de Los Ángeles, encarnando la energía positiva que echa de menos, pero, a pesar de sus deseos, sigue atrapada en la costa oeste.

Discográfica: Nettwerk Records

Trabajos anteriores: Cuenta con 5 EP’s en su haber, siendo el más reciente en 2021 titulado Wanted You To Know, y producido por ella misma en su propia habitación. Como ella cuenta, «poder crear en un espacio tan privado e íntimo y, sin embargo, tener posibilidades ilimitadas frente a ti es, para mí, una forma hermosa de crear. Puedes eliminar cualquier elemento de autoconciencia y ser totalmente libre con tus pensamientos e ideas».

«Definitivamente, atribuyo mucho de lo que sé sobre producción a lo que he aprendido de los productores e ingenieros con los que he tenido la suerte de trabajar», afirma.

Suena a … Donovan Woods, Drew Holcomb & The Neightbors, Billy Lockett.

Aquí debajo te dejo el videoclip, échale un vistazo y sueña bonito como Emily. También la podrás escuchar en nuestra lista mensual.

Sobre Emily James

Criada en una pequeña ciudad al norte de Nueva York, Emily comenzó su andadura musical cantando y tomando clases de piano y, a los diez años, escribiendo sus propias canciones.

Los primeros recuerdos de esta joven de 22 años son los de su educación en Nueva York con la ecléctica colección de música de sus padres. James comenzó su carrera en Nashville junto a los productores Ian Fitchuk y Jacquire King, y se estableció como una compositora cuya música ha seguido floreciendo y expandiéndose en muchos géneros.