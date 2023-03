Videoclip: Fever Ray – «Even It Out»

La artista sueca Fever Ray ha lanzado el vídeo oficial de su nuevo single Even It Out, que cuenta con la producción y la participación de Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails. El vídeo es un homenaje al cineasta John Waters y fue dirigido por Martin Falck. La canción forma parte del tercer álbum de Fever Ray, Radical Romantics, que salió a la venta el pasado viernes 10 de marzo.

Sobre el videoclip

¿Quién ha dirigido el videoclip y de qué trata?

El videoclip de Even It Out fue dirigido por Martin Falck, un realizador sueco que ha trabajado anteriormente con Fever Ray en los vídeos de To The Moon And Back y IDK About You. El vídeo es un tributo al estilo kitsch y transgresor de John Waters, el director de películas como Pink Flamingos o Hairspray, e incluye una aparición especial de Trent Reznor y Atticus Ross, que aparecen en una pantalla de televisión cantando junto a Fever Ray.

¿Cómo definen este single?

Even It Out es una canción oscura y amenazante, en la que Fever Ray canta sobre la venganza y la justicia. La letra dice: “You think you’re so tough / You think you’re so smart / But I know what you did / And I’ll even it out”. La canción tiene un sonido industrial y electrónico, influenciado por el trabajo de Nine Inch Nails, que se encargaron de producir y tocar en este tema.

Sobre el disco

¿A qué disco pertenece y cuándo fue publicado?

La canción pertenece al tercer álbum de estudio de Fever Ray, titulado Radical Romantics. El álbum fue publicado el 10 de marzo de 2023 por el sello Rabid Records. Es el primer disco de Fever Ray desde Plunge, que salió en 2017.

¿Qué sabemos sobre el disco?

Según la propia Fever Ray, Radical Romantics es un álbum sobre el amor y las relaciones desde una perspectiva queer y feminista. En una entrevista con Pitchfork, dijo: “Quería explorar las diferentes formas de amar y ser amada, sin seguir las normas o los roles impuestos por la sociedad. Quería celebrar la diversidad, la libertad y la pasión”. El álbum tiene una producción experimental e innovadora, en la que han colaborado artistas como Vessel o Nídia, entre otros.

¿Hemos escuchado ya otros adelantos de este disco?

Sí, antes del lanzamiento del álbum se publicaron tres singles: Kandy, Carbon Dioxide y What They Call Us.

¿Tenemos el Tracklist del disco?

Sí, el Tracklist del disco es el siguiente: