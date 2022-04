Videoclip: FKA Twigs – «Honda»

Tenemos nuevo videoclip de FKA Twigs, en esta ocasión para el tema Honda incluido en Caprisongs, la mixtape que publicó el pasado mes de enero. Esta vez, la pieza audiovisual corre a cargo de Aiden Zamiri, con quien ha buscado un vídeo «súper corto, descarado y que te deja con ganas de más».

De este modo, Honda se une a anteriores clips audiovisuales como Oh My Love, Papi Bones, Meta Angel, Jealousy, Tears in the Club (su colaboración del año pasado con The Weeknd), o Bliss, su reciente colaboración con Yung Lean.

FKA Twigs – Honda

