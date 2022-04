Videoclip: Future feat. Kanye West – «Keep It Burnin»

Future ha publicado un nuevo video con Kanye West para el tema Keep It Burnin, que ha sido dirigido por el realizador Rick Nyce.

En la canción, que cuenta con algunos versos de un West medio a oscuras y con el rostro cubierto, los dos raperos reflexionan sobre el lugar de dónde provienen.

Future feat. Kanye West – Keep It Burnin

El nuevo disco de Future, además, ha sido publicado hoy mismo con el título de I Never Liked You y cuenta con colaboraciones de invitados de Drake, Young Thug, Tems, EST Gee, Gunna y Kodak Black.

Future – I Never Liked You

