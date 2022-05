Videoclip: Girl in red – «hornylovesickmess»

Girl in red ha estrenado el videoclip para su canción hornylovesickmess, para lo que ha contado con la colaboración de Hunter Schafer de Euphoria, que debuta como directora en esta producción.

La canción, incluida en el más reciente disco de la artista, titulado if i could make it go quiet, es la favorita de la artista, que asegura que «ser capaz de hacer un video con Hunter para el aniversario del álbum fue muy cool. Tuvimos muchas ideas después de la primera vez que nos juntamos y para mi fue genial estar con otra persona creativa de una manera como esta. También fue divertido estar en el set con ella y conseguir ver cómo funciona como directora».

Ya podemos disfrutar esta colaboración a continuación.

Girl in red – hornylovesickmess

