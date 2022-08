Videoclip: Idles – «Stockholm Syndrome»

Seguimos disfrutando de pequeñas novedades del magnífico cuarto disco de Idles, Crawler, que salió en noviembre del año pasado. La banda de Bristol estrena el videoclip para Stockholm Syndrome, que dirigen Charlotte Gosch y el propio guitarrista de la banda, Lee Kiernan.

«La idea inicial del video era tratar de visualizar la monotonía de tener que trabajar para sobrevivir y cómo la ‘máquina’ finalmente te engulle y te despoja de tus libertades. Pero queríamos lograr esto de una manera metafórica que mantuviera el significado lo más abierto posible. Entonces se convierte más bien en una representación visual que se puede leer de muchas maneras diferentes», explicaron Gosch y Kiernan sobre el mismo.

Sobre IDLES

Todos los que piensan que el rock, esa música anciana, ese arte perdido, aún puede dar grupos que signifiquen algo, es normal que se agarren a Idles como a un clavo ardiendo. Literalmente, además: Idles te remachan; Idles te queman. Su punzante segundo largo, Joy as an Act of Resistance, y los abrasivos conciertos con que lo pasearon por el mundo elevaron al grupo de Bristol a la cúpula de la organización del combat rock internacionalista. El programa de The Clash y las formas de The Birthday Party. Billy Bragg liderando a The Jesus Lizard. O la música de guitarras como herramienta politico-social todavía útil para decir las cosas altas y claras.

En septiembre de 2020, vuelven con un nuevo disco titulado Ultra Mono, un álbum heterogéneo en lo que a géneros se refiere, pero contundente en lo sonoro y combativo y crítico en sus letras, que continuaron en 2021 con Crawler.

Fuente: Primavera Weekend Benidorm

Discografía de IDLES

Brutalism (2017)

Joy as an Act of Resistance (2018)

Ultra Mono (2020)

Crawler (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!