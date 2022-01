Videoclip: Kanye West – «Heaven And Hell»

Kanye West ha publicado el videoclip de su tema Heaven And Hell, cuarto single perteneciente a su reciente disco DONDA, publicado el pasado mes de agosto a través del sello GOOD Music / Def Jam.

Sobre el videoclip

Título: Heaven And Hell

Incluido en: DONDA

Sobre el video: Cumple una doble función como videoclip de la canción y anuncio para la marca Yeezy Gap que West ha lanzado recientemente en colaboración con Gap y Balenciaga.

Kanye West – Heaven And Hell

Sobre Kanye West

Ningún artista ha sido más omnipresente y decisivo que Kanye West en la evolución del hip-hop en el siglo XXI. Descubierto por Jay Z como beatmaker para The Blueprint, Kanye se destapó también como un rapero soberbio en su primer disco, The College Dropout (2004). Su estilo ha evolucionado de la fragilidad emocional de aquel debut y de 808s & Heartbreak (2008), a la mayor de las ambiciones y exhibiciones de ego con obras de hip-hop poliédrico, distorsionado y sinfónico como Late Registration (2005), Yeezus (2013) y My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).

