Videoclip: Kanye West – «Life Of The Party»

Kanye West ya tiene nuevo videoclip, grabado y publicado para promocionar el lanzamiento de Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, su nueva línea de ropa que llegará el 25 de mayo.

Asimismo, el estreno de Life Of The Party se produce coincidiendo con el Día de la Madre, que en Estados Unidos se celebra el domingo 8 de mayo.

La canción pertenece a su décimo álbum de estudio DONDA, que publicó el año pasado seguido de una edición de lujo con nada menos que 32 pistas. Ah, eso sí, si ya conocías bien la versión original, echarás en falta la parte que cantaba André 3000, y es que esos versos han sido cortados de esta nueva versión.

Kanye West – Life Of The Party

Sobre Kanye West

Ningún artista ha sido más omnipresente y decisivo que Kanye West en la evolución del hip-hop en el siglo XXI. Descubierto por Jay Z como beatmaker para The Blueprint, Kanye se destapó también como un rapero soberbio en su primer disco, The College Dropout (2004). Su estilo ha evolucionado de la fragilidad emocional de aquel debut y de 808s & Heartbreak (2008), a la mayor de las ambiciones y exhibiciones de ego con obras de hip-hop poliédrico, distorsionado y sinfónico como Late Registration (2005), Yeezus (2013) y My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).

Fuente: Apple Music

