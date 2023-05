Videoclip: Lana Del Rey – «Candy Necklace»

Lana Del Rey nos tiene acostumbrados a sorprendernos con sus videos musicales, pero esta vez se ha superado. La cantante ha lanzado el segundo sencillo de su octavo álbum de estudio Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, que salió el pasado 5 de mayo. Se trata de la canción Candy Necklace, una balada melancólica que cuenta con la colaboración del pianista Jon Batiste.

Un homenaje al viejo Hollywood

El video, dirigido por Rich Lee y filmado en el estudio Stage 9 en Los Ángeles, es una oda al viejo Hollywood y a las mujeres que sufrieron por su fama o su falta de ella. Lana Del Rey se transforma en varias estrellas de cine como Marilyn Monroe, Elizabeth Short (la Dalia Negra), Jean Harlow y Jayne Mansfield, entre otras. La cantante cambia de pelucas, vestidos y joyas para recrear el look de cada una de ellas. Algunos de los vestidos que lleva son auténticos y pertenecieron a las actrices que interpreta.

Un viaje por la historia del cine

El video tiene una duración de 10 minutos y 17 segundos y está rodado en blanco y negro. El video muestra los entresijos de cómo se prepara Lana Del Rey para cada papel, con imágenes detrás de las cámaras, en la silla de maquillaje y junto al piano. La cantante dice que se inspiró en las historias reales de estas mujeres para escribir la canción Candy Necklace, que habla sobre el amor, la soledad y la nostalgia.

Jon Batiste acompaña a Lana Del Rey al piano y le da un toque jazzístico a la canción. El músico es conocido por ser el líder de la banda Stay Human y el director musical del programa The Late Show with Stephen Colbert.

Un éxito en YouTube

El video se estrenó el 10 de mayo en el canal oficial de YouTube de Lana Del Rey y ya tiene más de 5 millones de reproducciones en el momento de escribir este artículo. Los fans han alabado el trabajo de la cantante y su homenaje a las divas del cine. También han destacado la química entre Lana Del Rey y Jon Batiste y la belleza de la canción.