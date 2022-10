Videoclip: Liam Gallagher – «Too Good For Giving Up»

Liam Gallagher ha compartido un nuevo videoclip para su canción Too Good For Giving Up, perteneciente a su reciente disco C’mon, You Know.

Además, el cantante se ha asociado con la organización benéfica de salud mental Talk Club, que trabaja para ayudar a apoyar la salud mental especialmente en hombres y evitar suicidios.

«Todos conocemos a alguien afectado por el suicidio que, lamentablemente, parecen estar en su punto más alto. He perdido a muchas personas demasiado pronto y es importante hablar sobre ello. Estoy muy contento de poder ayudar de alguna manera con esta canción», afirma Gallagher.

Sobre Liam Gallagher

Liam Gallagher (Manchester, 1972) alcanzó la fama como cantante de Oasis, quizás la más popular banda de rock británico de los noventa. Las repetidas desavenencias con su hermano Noel, fundador del grupo, culminaron en la disolución de Oasis en 2008. Gallagher formó una nueva banda junto a algunos exmiembros de Oasis, a la que denominó Beady Eye. El conjunto publicó su debut Different Gear, Still Speeding en 2011, seguido dos años después por BE. En 2014 Gallagher anunció el fin de Beady Eye, además de desestimar una posible reunión de Oasis. En mayo de 2017 Gallagher publicó Wall of Glass, su primer sencillo como solista. El álbum As You Were apareció unos meses más tarde. Dos años después llegaría Why Me? Why Not?

Fuente: Apple Music

Discografía de Liam Gallagher

As You Were (2017)

Why Me? Why Not? (2019)

C'mon You Know (2022)

