Nick Cave ha compartido una actuación inédita de Earthlings, una de las canciones inicialmente descartada de la era Ghosteen y que se publicó originalmente el año pasado como adelanto del álbum B-Sides & Rarities Part II.

Esta nueva versión se grabó para su película de 2022 con Warren Ellis, This Much I Know To Be True, que fue dirigida por Andrew Dominik y grabada en el Battersea Arts Centre de Londres.