Videoclip: Rex Orange County – «One In A Million»

Rex Orange County ha compartido el videoclip para su canción One In A Million, que forma parte de su más reciente disco Who Cares?, que se publicó a principios de este año.

Dirigido por Bráulio Amado, el videoclip muestra la historia de un personaje que tiene como objetivo hacerle la vida difícil al cantante mientras se ocupa de sus asuntos diarios.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!