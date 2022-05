Videoclip: Rigoberta Bandini – «Ay Mamá»

Rigoberta Bandini quiere llevar el mensaje de su ya hit Ay Mamá a todos los formatos y expresiones y por eso, la artista catalana presenta Ay Mamá (GÉNESIS) donde muestra un trasfondo algo distinto, en el que se ensalza mucho más la figura de las madres. Además, mantiene un ADN musical dinámico, épico y emocional con una carga positiva y alegre sin perder su carácter reivindicativo. Un complemento fascinante de lo ya conocido que a su vez es un homenaje a quienes con su fuerza, coraje, cariño y amor incondicional nos cuidan y nos guían en nuestra vida. Las que hacen que seamos lo que somos. Ellas mueven el mundo y Rigoberta Bandini pone la banda sonora ideal para ello.

Ay Mamá se ha convertido en mucho más que una canción. Rigoberta Bandini ha creado todo un himno que logró trascender en buena parte de la sociedad. Un temazo que visibilizaba lo que es ser mujer en un pegadizo y festivo alegato sobre el Girl Power donde subyace una lectura sobre la maternidad. Todo ese imaginario tan poderoso se representa de manera muy original al videoclip de la canción, que no deja indiferente, como todo lo que hace Paula Ribó. Las imágenes que acompañan a Ay Mamá tienen un equilibrio entre la transgresión futurista (atención a los láseres), lo delicado y puro y la reivindicación más natural posible para dejar de «tener miedo a las tetas».

Rigoberta Bandini – Ay Mamá

Sobre Rigoberta Bandini

Ribogerta Bandini se sube al escenario vistiendo el uniforme escolar de su infancia. Un acto que define como "poético y reivindicativo", porque lejos de caer en ñoñerías, este guiño nostálgico acompaña a letras feministas y un sonido cercano al pop que cautiva a través de canciones como 'In Spain We Call It Soledad' o 'Too Many Drugs'. Detrás de Rigoberta Bandini se encuentra Paula Ribó, aunque ella afirma que la línea que separa a ambas es bastante difusa.

