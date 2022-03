Videoclip: Salvatge Cor – «CRUÏLLA»

La formación mallorquina Salvatge Cor sigue desgranando su próximo disco que saldrá esta primavera de la mano del magnífico sello Magic in the Air; esta vez con el sencillo CRUÏLLA, homónimo al álbum y una continuación natural de Com Estimar Un Mirall -primer single emitido del nuevo elepé-, ya que viene acompañado por la segunda parte del videoclip.

Cruïlla pone de manifiesto el ego, la mentira y el postureo, revistiéndolo con ritmos R&B e imponiendo un juego sintetizado que abarca el terreno vocal sin distinción y llega hasta las gotas de neo-soul que rigen el núcleo de la canción.

Sobre la canción

Artista: Salvatge Cor

Canción: CRUÏLLA

Suena a … Frank Ocean, Ferrán Palau, Childish Gambino

¿Qué nos dicen sobre el tema? La letra puede ser un mensaje en una búrbuja para nuestro yo del futuro, siguiendo con la idea del espejo, motivo de su anterior single Com Estimar Un Mirall. Canta a los falsos cultos, supuestamente, underground, y a la importancia de ser honestxs con nosotrxs mismxs.

Género: R&B, neo-soul

Sello: Magic in the Air

Productor: Cristian Eichborn y Llorenç Romera Pericàs

Videoclip: Dirigido por Edu Carayol e interpretado por Maya Triay en la playa d’Es Trencà de Mallorca.

Pertenece a … CRUÏLLA, el nuevo disco de la formación balear Salvatge Cor, que se publicará esta primavera a través del sello Magic in the Air.

Salvatge Cor – CRUÏLLA

