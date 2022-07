Videoclip: Sharon Van Etten – «Headspace»

Sharon Van Etten ha publicado un nuevo videoclip para Headspace, canción incluida en su reciente disco We’ve Been Going About This All Wrong, publicado a principios de año a través del sello Jagjaguwar.

Dirigido por Ashley Connor y protagonizado por los bailarines Coco Karol y Miguel Angel Guzmán, Van Etten ha afirmado que «cuando estaba escribiendo esta canción, quería hablar sobre la vida doméstica y las frustraciones de la intimidad bajo las tensiones de trabajar en casa y buscar conexión mientras estamos atados a nuestros dispositivos y aún tratando de conectar los unos con los otros, ya sea como amantes, padres o humanos. Debemos recordarnos unos a otros que todavía existe una atracción primaria incluso en medio de lo mundano y la repetición de la vida cotidiana”.

Ahora, es el momento perfecto para descubrirlo.

Sobre Sharon Van Etten

La voz de Sharon Van Etten puede pasar de la más dulce narradora de cuentos a la hora de dormir a un aullido angustiado en el espacio de un solo compás. Heartbreak llevó a la cantante y compositora del sur de Estados Unidos, donde estudiaba música, de vuelta a casa a la costa este. El dolor de un corazón roto acecha en muchas de sus canciones, está presente en sus lamentos, en la irregular batería y en las guitarra desordenadas, en sus súplicas sobre estar rota o que te hayan roto, pero todo ello mezclado con elegancia con una alegría exquisita: un hipo alegre en una melodía vocal, un Arpegio en clave mayor, un momento de esperanza y gracia.

Fuente: Apple Music

Discografía de Sharon Van Etten

Because I Was in Love (2009)

Epic (2010)

Tramp (2012)

Are We There (2014)

Remind Me Tomorrow (2019)

We've Been Going About This All Wrong (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

