Videoclip: Slipknot – «The Chapeltown Rag»

Slipknot ha compartido el nuevo video para su canción The Chapeltown Rag, que se publicó el pasado mes de noviembre y que, supuestamente, será el primer sencillo del próximo séptimo álbum de estudio de la banda.

El video incluye imágenes en directo del grupo durante su concierto el pasado mes de noviembre en el Knotfest de Los Ángeles.

Tras este nuevo paso hacia su primer disco desde We Are Not Your Kind en 2019, ya solo nos queda que anuncien detalles y fecha de publicación de este esperado nuevo trabajo.

Slipknot – The Chapeltown Rag

