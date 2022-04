Videoclip: Stu Larsen – «Part Time Lover»

El prolífico cantautor australiano, Stu Larsen, nos presenta su primera canción de este 2022. El single Part Time Lover viene acompañado de un videoclip grabado durante un viaje a Verona (Italia) en su furgoneta #vanlife.

Así ha salido Part Time Lover, libre, protestona y rabiosamente fresca. Levántate de buen humor y haz lo que te de la gana, sin presión, como marca el redoble de sus baquetas y el calor que sale del paseo de sus trompetas.

El sencillo Part Time Lover es el primer tema que comparte este año 2022, y pertenece a un álbum que se publicará a finales de este año de la mano del sello Nettwerk. Este primer corte se escribió en una habitación de hotel en Berlín, luego se le dio forma y se grabó con su banda italiana en los legendarios estudios Fonoprint de Bolonia.

Y como buena historia de amor y viajes, que desde luego lo es, su protagonista cuenta la de Part Time Lover: «Escribí todo mi álbum sobre alguien que finalmente no quería estar en una relación. Naturalmente, se acabó. Después de todos los altibajos, me di cuenta de que estaba al margen la mayor parte del tiempo. Yo quería más mientras ellos querían menos. Prometo que Part Time Lover es la última canción que escribiré sobre ellos, y que en el futuro abordaré temas más interesantes»

Pero si creen que esto acaba aquí, es que no conocen a Stu Larsen, porque hay una historia más sobre Part Time Lover, la del videoclip que acompaña este nuevo tema.

Sobre el videoclip

Quién no ha soñado alguna vez en jubilarse a una edad aceptable y enfundarse en una autocaravana -o una de esas nuevas vans– a recorrer el mundo, solo o acompañado. Pues de eso va este cortometraje, de vivir la vida. Libre y sin presiones.

Dirigido por Lenny Rothenberg, el video es un diario de viaje de 12 meses por Verona (Italia) con su #vanlife; y así lo explica Larsen.

«He pasado los últimos doce meses con mi furgoneta por Verona y creo que es justo decir que me he enamorado de ambos. Este video musical es como un pequeño diario visual, en el que aparecen la furgoneta y la ciudad, así como algunos amigos con los que he estado tocando música», dice Stu.

Podéis ver esta aventura nómada en el video que os dejo a continuación, pero no es lo último que os cuento sobre este viaje. Su historia personal y la gira con cita en nuestro país, te la cuento después del clip.

Stu Larsen – Part Time Lover

Sobre Stu Larsen

Larsen creció en una pequeña comunidad rural de Queensland (Australia). Hacia el año 2010 decidió que quería ver el mundo y vivirlo de la forma más auténtica posible. Así que hizo las maletas y se unió a su amigo y compañero Mike Rosenberg -más conocido como Passenger– en una gira. Stu adoptó un estilo de vida nómada que marcaría la totalidad de su catálogo inicial, el álbum debut Vagabond (Autoeditado, 2014) y su predecesor Resolute (Nettwerk, 2017). Sin embargo, un periodo de agitación personal contribuyó a la elaboración de su tercer disco, Marigold (Nettwerk, 2020), en el que se enfrentó al final de una relación.

Esta es la historia de este músico australiano que se embarcará, en unos días, en una gira por Europa junto a Ed Patrick, y junto a la cantante OSKA, que además es compañera de sello (Nettwerk Music Group). En nuestro país estarán el 22 de abril en La Nau de Barcelona, y el 23 en la Sala Moby Dick de Madrid. Entradas ya a la venta en Doctor Music.

El resto de fechas de la gira por Europa las puedes ver aquí.

