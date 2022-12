Videoclip: The Beatles – «Here, There and Everywhere»

¡La música de The Beatles sigue siendo tan popular como siempre! Si te encanta la mítica banda de Liverpool, tenemos una noticia muy emocionante: acaba de publicarse un nuevo video animado para su single Here, There and Everywhere, que forma parte de su disco Revolver.

El video ha sido producido por Trunk Animation y dirigido por Rok Predin. En él, podemos ver a la banda viajando por el mundo, acompañados de una bailarina que representa la inspiración y la libertad creativa.

Giles Martin, hijo del productor original George Martin, ha dicho que Here, There and Everywhere es un tema que «podría pasar desapercibido, pero que siempre ha estado ahí, como un estándar». También ha declarado que era la canción favorita de su padre de Paul McCartney y una de las favoritas de McCartney de su propia obra.

Revolver, el disco del que forma parte Here, There and Everywhere, fue lanzado en 1966 y contiene 14 canciones originales. Para esta reedición, se han incluido mezclas nuevas de todas las canciones, supervisadas por Giles Martin, así como 28 demos de las sesiones de grabación y tres totalmente caseras.

Si te encanta The Beatles, no te puedes perder el video animado de Here, There and Everywhere.