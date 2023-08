Videoclip: Weyes Blood – “Hearts Aglow”

Weyes Blood, nombre artístico de la cantante y compositora Natalie Mering, ha lanzado un nuevo video para su canción Hearts Aglow de su álbum And in the Darkness, Hearts Aglow.

El video, dirigido por Neelam Khan Vela, muestra a Mering en varias escenas, incluyendo montar una noria, bailar en un lugar de conciertos vacío y dando vueltas mientras hace solos de guitarra. El video incluye imágenes grabadas durante las fechas principales de Weyes Blood en Europa y América del Norte.

La canción en sí forma parte de su último álbum, en el que explora temas de apocalipsis y el estado actual del mundo. La música de Weyes Blood es conocida por su suave sonido rock con un toque inquietante e irónico. El álbum redirige los sonidos del folk-rock de la costa oeste de finales de los años 60 y principios de los 70 a un contexto contemporáneo. Con su mezcla única de nostalgia sonora y letras poéticas, Weyes Blood sigue cautivando a los oyentes con su música introspectiva y provocadora.