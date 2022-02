Videoclip: Will Spector y Los Fatus – «Fondo de la Muerte»

Tras siete años sin presentar nuevas composiciones, el conjunto de Huesca -pero formado en Barcelona hace más de diez años-, Will Spector y Los Fatus lanzan el single Fondo de la Muerte acompañado de un videoclip en el que se muestran en sintonía con la naturaleza. Además anuncia nuevo álbum para después de verano, que sacará a través de los prolíficos sellos Magic In The Air y Magic Mountain.

Fondo de la Muerte nos propone una fiesta en la que admitir quién eres te proporciona paz y serenidad, pero mezclado con una melodía enérgica liderada por unas cuerdas muy bien adheridas al fuzz.

Sobre la canción

Artista: Will Spector y Los Fatus

Canción: Fondo de la Muerte

¿Qué nos dicen sobre el tema? Un corte tremendamente vital y eufórico, que sirve tanto para celebrar la vida como la muerte -ya que sin una no existiría la otra-.

Género: Synth-rock, pop, garage

Suenan a … Exnovios, El Columpio Asesino, White Fence, Jonestown Masacre

Videoclip: Dirigido por Miki Velilla, producido por Base Camp Production y rodado en Alcañiz. Muestra al grupo reunido disfrutando de la naturaleza, comiendo y bebiendo. Y acaba, mostrando una ceremonia chamánica donde vino, raíces y fuego purifican sus cuerpos y les lanza hacia el viaje definitivo.

Trabajos anteriores: Tienen dos álbumes publicados, Bicáberut! (Repetidor, 2012) y Arriba de Bien (Autoeditado, 2015).

