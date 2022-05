Videoclip: Yard Act – «100% Endurance»

Yard Act han estrenado el nuevo videoclip para su canción 100% Endurance, incluida en su álbum debut The Overload, que publicaron en enero.

El video se rodó en Blackpool y fue dirigido por el colaborador habitual del grupo, James Slater, y protagonizado por el actor David Thewlis.

«Fue genial grabar este video. Casi no tuve que hacer nada, y no tuvieron que pegarme vello facial falso por una vez. Todavía no puedo creerme que David haya estado involucrado. Yo era un fan de su trabajo tanto en Naked como en Fargo, y cuando le dije a James Slater que estaba interesado en trabajar con nosotros, fue un gran subidón», cuenta el líder de Yard Act, James Smith.

Yard Act – 100% Endurance

Sobre Yard Act

Encabezado por James Smith (voz) y Ryan Needham (bajo), el ahora cuarteto, completado por Sam Shjipstone (guitarra) y Jay Russell (batería), ha construido un sonido que habla inherentemente a su lugar de nacimiento de Leeds, West Yorkshire, y, sin embargo, une las observaciones de todos los ámbitos de la vida británica moderna: el tipo de un pueblo pequeño en el bar local, el anticapitalista atrapado en un trabajo de escritorio, el activista cansado en todos nosotros dividido entre la fácil complicidad y el deseo de luchar.Fuente: Apple Music

Discografía de Yard Act

The Overload (2022)

