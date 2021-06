Wavves siguen presentando su nuevo trabajo con “Hideaway”

Ya podemos escuchar un nuevo adelanto del próximo disco de Wavves, séptimo de su carrera, y que bajo el título Hideaway se publicará el próximo 16 de julio vía Fat Possum Records. Sobre esta nueva canción homónima y su temática, Nathan Williams ha asegurado que, en su caso, “puedo ser súper optimista y puedo sentirme realmente bien, y luego puedo tropezarme con un obstáculo cualquiera y es como si un terremoto golpeara mi vida, y todo simplemente se derrumba. Algo de esto es culpa mía, por supuesto“.

Se trata del tercer adelanto que escuchamos de Hideaway tras Sinking Feeling y Help Is On The Way. Además, la canción viene acompañada de un videoclip que ya podéis ver a continuación: