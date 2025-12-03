Wet Leg vuelve a jugar con lo surrealista en el videoclip para «Pokemon» y prepara un 2026 cargado de conciertos

La dupla británica Wet Leg ha vuelto a demostrar que su universo creativo no conoce límites. En el videoclip de Pokemon, parte de su segundo álbum Moisturizer (Domino, 2025), las isleñas invitan a la artista Alice Longyu Gao a protagonizar una historia tan extraña como hipnótica: una relación íntima con un huevo gigante que se prepara para eclosionar. Dirigido por Elliott Arndt, colaborador habitual de la banda y miembro de Faux Real, el vídeo mezcla humor absurdo y estética pop experimental, con la aparición sorpresa de Rhian Teasdale hacia el final.

Este lanzamiento coincide con el regreso del grupo a los escenarios internacionales. Tras el estreno de Moisturizer el pasado julio, un disco producido por Dan Carey y mezclado por Alan Moulder, Wet Leg ha anunciado una gira que recorrerá Norteamérica, Oceanía y Japón, antes de desembarcar en Europa con parada en Coachella y un verano lleno de festivales. El álbum, que incluye sencillos como Catch These Fists, CPR, Davina McCall y Mangetout, ha recibido elogios de numerosos medios internacionales, que destacan cómo el dúo ha sabido evolucionar sin perder la frescura que las convirtió en fenómeno global.

Con Moisturizer, Wet Leg se consolida como una de las propuestas más sólidas del indie británico actual. La crítica ha subrayado que el disco combina guitarras revitalizadas con un pulso pop mordaz, confirmando que el dúo es capaz de reinventarse y mantener su energía eléctrica.

De la Isla de Wight al estrellato global: la carrera de Wet Leg

La historia de Wet Leg comienza en 2019, cuando Rhian Teasdale y Hester Chambers decidieron formar un grupo en la Isla de Wight. Su debut llegó en 2021 con el sencillo Chaise Longue, un tema que rápidamente se viralizó por su humor irónico y su pegadizo riff. En 2022 publicaron su primer álbum homónimo Wet Leg, que alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido, Irlanda y Australia. Ese mismo año fueron nominadas al Mercury Prize y, en la 65ª edición de los Grammy, se llevaron dos galardones: Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Interpretación de Música Alternativa por Chaise Longue. Además, en los Brit Awards 2023 ganaron Mejor Artista Nuevo y Mejor Grupo Británico.

El éxito de su debut las lanzó a una gira mundial que las consolidó como una de las bandas más prometedoras de la década. Su estilo, una mezcla de indie rock, post-punk y pop mordaz, les permitió conectar con audiencias diversas y convertirse en referentes de una nueva ola británica que reivindica las guitarras y la ironía como armas creativas. Con Moisturizer (2025), Wet Leg han ampliado su formación con músicos como Josh Mobaraki, Ellis Durand y Henry Holmes, que pasaron de ser acompañantes en directo a miembros plenos de la banda. Este segundo álbum confirma que su propuesta no se agota en la sorpresa inicial: ahora apuestan por un sonido más robusto y sofisticado, sin perder la chispa que las hizo únicas.

En apenas cuatro años, el dúo ha pasado de ser una curiosidad indie a convertirse en una banda multipremiada y con presencia asegurada en los principales festivales del mundo. Su trayectoria demuestra que la combinación de humor, frescura y talento puede transformar una amistad en un fenómeno global.

