Villagers estrena “So Simpatico”, primer adelanto de su próximo disco “Fever Dreams”

Con la inminente publicación del quinto álbum de Villagers, Fever Dreams, previsto para el 20 de agosto a través de Domino, Conor O’Brien está encantado de dar a conocer la segunda canción del álbum. El nuevo single, So Simpatico, comienza con centelleantes notas de glockenspiel y voces íntimas antes de convertirse en un transformador y fascinante estribillo de O’ Brien: “The more I know, the more I care”.

Sobre su nuevo single, O’Brien dice que es “una canción de devoción; ya sea para una persona, para uno mismo o el arte de ser, la lucha por la autenticidad está en su centro. Entre todos improvisamos y grabamos una primera versión con demasiadas palabras, así que me la llevé a casa y la simplifiqué hasta que fue una expresión lo más pura posible. Es una canción pop sobre la esencia del amor”.

La directora Rosie Barrett añade sobre el video: “So Simpatico es un viaje de despertar y autorreflexión de un payaso triste que encuentra el amor dentro de sí mismo y despierta ese entusiasmo por la vida que se perdió hace algún tiempo. Crear una narrativa visual para esta hermosa canción fue un placer, ya que llevo mucho tiempo admirando la música de Conor. Tuve el placer de trabajar con un elenco y un equipo brillante y estoy muy emocionada de ver este video publicado para el mundo”.

Fever Dreams está disponible para pre-venta en vinilo de color exclusivo (con un juego de postales de 7 “de una cara y 4 postales firmadas), vinilo de color exclusivo de tiendas independientes, vinilo de color exclusivo de Dinked Editions (con disco flexible), vinilo de color exclusivo de Irlanda, vinilo, CD y digital.

La impresión inicial de todos los formatos de vinilo incluye una funda troquelada con 4 portadas de álbumes intercambiables.