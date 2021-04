Villagers anuncian “Fever Dreams”, su nuevo álbum de estudio

La banda irlandesa Villagers acaba de anunciar la publicación de su nuevo disco, Fever Dreams. Tres años después de su último LP, The Art of Pretending to Swim (2018), este nuevo trabajo supone el quinto álbum de estudio con Conor O’Brien a la cabeza de la formación. Fever Dreams saldrá el próximo 20 de agosto de la mano de Domino.

Sobre el disco, el frontman de Villagers comenta que lo escribió pensando tanto para el público como para él, como un regalo generoso para ambas partes. “A veces los estados de ánimo más delirantes pueden producir los sueños más extáticos, eufóricos y escapistas”, desvela O’Brien.

De forma paralela, el anuncio de Fever Dreams se ha acompañado de la publicación del primer sencillo del disco junto con un vídeo oficial. The First Day es el nombre de este primer adelanto, el corte número dos del álbum, y según cuentan Villagers se inspira en un viaje al festival islandés Another Love Story.

Daniel Brereton, director del vídeo de The First Day, habla de un proceso colaborativo junto con O’Brien para la creación del cortometraje. Brereton cuenta que ha intentado transmitir cómo sería “el primer día del resto de tu vida”.

Además del lanzamiento de Fever Dreams y su primer sencillo, Villagers han confirmado una gira británica durante octubre y noviembre de este 2021.

El listado de canciones que darán forma a Fever Dreams el próximo 20 de agosto son:

1. Something Bigger

2. The First Day

3. Song In Seven

4. So Simpatico

5. Momentarily

6. Circles In The Firing Line

7. Restless Endeavour

8. Full Faith In Providence

9. Fever Dreams

10. Deep In My Heart