Vince Staples dice adiós a Def Jam Records con su nuevo disco “Dark Times”

El rapero californiano Vince Staples ha anunciado su sexto álbum de estudio, Dark Times, que está previsto para este viernes, 24 de mayo, y marca su despedida de la discográfica Def Jam Records tras más de una década de colaboración.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales, donde Staples compartió un adelanto con el sencillo Shame On The Devil, acompañado de un videoclip que muestra al artista rapeando en pantalla dividida. Aunque el video dura solo 50 segundos, la canción completa supera los tres minutos y ya está disponible online.

El tracklist del álbum revela títulos prometedores como Close Your Eyes and Swing, Government Cheese, Liars, Nothing Matters y Why Won’t The Sun Come Out?, que sugieren una exploración profunda de temas personales y sociales.

Dark Times sigue al aclamado Ramona Park Broke My Heart, que se publicó en el año 2022.