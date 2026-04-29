Vince Staples enciende el panorama con «Cry Baby» y el inquietante single “Blackberry Marmalade”

El anuncio de Cry Baby, el nuevo álbum de Vince Staples, llega en un momento en el que el rapero de Long Beach parece decidido a mirar más allá de sí mismo y capturar, con precisión quirúrgica, la tensión que atraviesa Estados Unidos. Tras la introspección de Dark Times (2024) y Ramona Park Broke My Heart (2022), Staples vira hacia un enfoque más externo, casi documental, en el que la violencia estructural, la repetición del trauma y la sensación de urgencia se convierten en el eje de su narrativa. El lanzamiento del single “Blackberry Marmalade” confirma ese giro: un tema hipnótico, de producción minimalista y atmósfera inquietante, acompañado por un videoclip en primera persona que refuerza la idea de vivir en un país donde la amenaza es constante .

En el tramo final del tema, Staples canta “Blackberry marmalade and sweet tea / Beats the summer blaze, they say / Honesty’s the best policy, OK”, antes de rematar con un post‑estribillo que condensa el miedo cotidiano: “Promise me you won’t gun me down”. No hay dramatización gratuita: es la crudeza de un artista que lleva años retratando la violencia desde dentro, pero que ahora la observa como un fenómeno colectivo. Según NME, el propio Staples explicó que el disco nace de un momento de saturación emocional y política, afirmando: “As the world burns, I have decided to release this album. Thanks for listening” .

El álbum, que verá la luz el 5 de junio a través de Loma Vista, promete un cambio también en lo sonoro: cada canción está construida alrededor de instrumentación en vivo, un movimiento que busca capturar la inmediatez del directo y reforzar la sensación de urgencia. La lista de temas incluye títulos como “Go! Go! Gorilla”, “White Flag”, “Only In America” o “Do You Know The Devil”, que apuntan a un proyecto cohesionado y profundamente político. Además, Staples formará parte del cartel de Bonnaroo 2026, compartiendo espacio con The Strokes, Turnstile, Skrillex o Noah Kahan, una muestra del lugar central que ocupa hoy en la música estadounidense .

El lanzamiento llega también tras el cierre de The Vince Staples Show, su serie para Netflix, que debutó con éxito en 2024 pero no logró mantener el impulso en su segunda temporada. Aun así, la ficción consolidó su perfil como narrador multidisciplinar, algo que se refleja en la ambición conceptual de Cry Baby. Staples no solo documenta su entorno: lo disecciona, lo contextualiza y lo convierte en arte sin perder la claridad ni la intención.

Vince Staples o cómo transformar la violencia cotidiana en un lenguaje propio que marca toda su discografía

A lo largo de más de una década, Vince Staples se ha consolidado como una de las voces más lúcidas, incisivas y coherentes del hip‑hop contemporáneo. Desde sus primeros pasos con Summertime ‘06 (2015), un debut celebrado por Pitchfork y Rolling Stone por su crudeza y su capacidad para retratar Long Beach sin filtros, Staples ha construido una discografía que rehúye la repetición. Cada proyecto ha supuesto un desplazamiento estético y conceptual: Big Fish Theory (2017) exploró la electrónica y el club con una audacia poco habitual en el rap mainstream; FM! (2018) jugó con el formato radiofónico para hablar de la violencia como ruido de fondo permanente; Vince Staples (2021) apostó por la intimidad y la contención; Ramona Park Broke My Heart (2022) profundizó en la nostalgia y el duelo; y Dark Times (2024) llevó esa introspección a un terreno más sombrío y reflexivo.

Staples ha destacado siempre por su capacidad para narrar sin dramatizar, para exponer sin moralizar y para convertir la observación cotidiana en un ejercicio de precisión literaria. Su presencia en festivales internacionales, su trabajo en televisión y su habilidad para moverse entre géneros sin perder identidad lo han convertido en un referente transversal. Con Cry Baby, su séptimo álbum, parece dispuesto a cerrar un ciclo y abrir otro: uno en el que la mirada se amplía, la producción se expande y la urgencia política se convierte en motor creativo. Su discografía, diversa pero coherente, confirma que estamos ante un artista que no teme reinventarse y que entiende la música como un espacio para pensar, sentir y confrontar la realidad.

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