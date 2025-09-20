Vinilos que rugen: el rock toma el mando en el National Album Day 2025

El próximo sábado 18 de octubre se celebra el National Album Day 2025, una edición dedicada íntegramente al rock, con más de 60 reediciones en vinilo que abarcan desde himnos históricos hasta joyas contemporáneas. Organizado por la BPI y ERA junto a BBC Radio 2, el evento cumple ocho años reivindicando el formato álbum como experiencia musical completa.

Entre los lanzamientos más esperados destaca la edición 50° aniversario de A Night At The Opera de Queen, prensada en vinilo transparente con etiquetas doradas, coincidiendo con el medio siglo de Bohemian Rhapsody. También se reedita As You Were de Liam Gallagher, el debut en solitario del ex Oasis, junto a títulos esenciales como This Is My Truth Tell Me Yours de Manic Street Preachers, Psychocandy de The Jesus and Mary Chain, Language. Sex. Violence. Other? de Stereophonics y Empire de Kasabian.

La lista incluye álbumes de figuras legendarias como Elvis Presley (From Elvis In Memphis), Lou Reed (Transformer), Jimi Hendrix (Axis: Bold As Love), Patti Smith (Horses), Status Quo (On The Level) y T. Rex (Bolan’s Zip Gun), todos celebrando aniversarios redondos. Como embajadores del evento, Wolf Alice, Nova Twins, Architects e Iron Maiden reivindican el álbum como “portal emocional” y “forma de escapismo”.

El álbum como ritual: cómo nació y creció el National Album Day

Desde su creación en 2018 por la BPI (British Phonographic Industry) y la ERA (Entertainment Retailers Association), el National Album Day se ha consolidado como una celebración anual del formato álbum como obra artística completa. Siempre en octubre, con el respaldo de BBC Radio 2 y el apoyo de sellos discográficos, tiendas independientes y plataformas digitales, el evento busca reivindicar la escucha profunda en una era dominada por el streaming y los singles.

Cada edición gira en torno a un tema —como el debut, la juventud, la diversidad o el rock— y cuenta con embajadores que representan distintas generaciones y géneros. En sus ocho ediciones, el National Album Day ha impulsado reediciones exclusivas en vinilo, entrevistas, programas especiales y campañas en redes sociales que invitan al público a compartir sus discos favoritos. Artistas como Elton John, Billy Ocean, Wolf Alice, Nova Twins, Iron Maiden y Sam Ryder han sido embajadores, destacando el valor emocional y creativo del álbum como experiencia. En 2025, la cita se centra en el rock, reafirmando que el álbum sigue siendo el corazón de la música grabada.

