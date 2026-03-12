Violet Grohl irrumpe con fuerza con «Be Sweet To Me», un debut que mezcla descaro, herencia rock y personalidad propia

Violet Grohl acaba de dar el paso que llevaba años insinuando: su primer álbum, Be Sweet To Me, llegará el 29 de mayo y, a juzgar por lo que muestra su nuevo single “595”, estamos ante un debut que no se conforma con vivir a la sombra de un apellido histórico. La artista angelina, hija de Dave Grohl, presenta una canción vibrante y con un punto provocador, inspirada —según el comunicado— en una camiseta vintage que anunciaba una línea erótica. El tema incluye versos como “Seré tu punto G 1‑900, cariño / 595, estoy en la línea / No aguantarás”, una declaración de intenciones que deja claro que Violet quiere escribir su propio relato lejos de cualquier influencia.

El disco, grabado entre finales de 2024 y principios de 2025 en el estudio casero del productor Justin Raisen —conocido por su trabajo con Kim Gordon, Charli XCX o Sky Ferreira—, se construye con una banda reunida “al estilo de los Wrecking Crew”, según la nota oficial. La artista cita como influencias el rock alternativo de finales de los 80 y los 90, una época que describe como “auténtica y cruda, poderosa en su mensaje y en su estética”. Ese espíritu se percibe en los adelantos previos, “Thum” y “Applefish”, y también en “595”, que combina actitud, melodía y un toque de humor negro.

El álbum incluirá once canciones y llegará en varios formatos de vinilo —negro, “blueberry jam” exclusivo para tiendas independientes e “ivory” exclusivo de la tienda oficial—, un detalle que confirma que Violet está cuidando cada paso de su presentación al mundo. Además, ha publicado recientemente “What’s Heaven Without You”, un homenaje a David Lynch lanzado en el primer aniversario de su muerte, que se editará junto a “Swallowtail” en un 7’’ especial para el Record Store Day.

La historia detrás del disco tiene un giro entrañable: su padre no supo que había firmado un contrato discográfico hasta que ella se lo contó durante una cena familiar. “No tuve absolutamente nada que ver con este disco”, confesó Dave, sorprendido y orgulloso a partes iguales. Violet, que lleva años colaborando con Foo Fighters en directo y en estudio —incluida su participación en “Show Me How”—, parece decidida a demostrar que su carrera no es un apéndice de la de su padre, sino un proyecto propio con voz, estética y ambición.

Con Be Sweet To Me, Violet Grohl se presenta como una artista que combina descaro, sensibilidad pop y un imaginario visual muy marcado. Si “595” es una pista fiable, su debut será un álbum que juega con la ironía, el deseo y la vulnerabilidad desde un prisma generacional que no teme mirar al pasado para construir algo nuevo.

Violet Grohl, una voz emergente que transforma la herencia en identidad propia

Aunque muchos la descubrieron como la adolescente que acompañaba a Foo Fighters en directo, Violet Grohl ha ido construyendo una trayectoria que mezcla colaboraciones puntuales, versiones —como “Nausea” de X junto a su padre— y apariciones en conciertos homenaje como los dedicados a Taylor Hawkins. Su participación en “Show Me How” en 2023 marcó un punto de inflexión, mostrando una voz delicada y un estilo propio que ahora cristaliza en Be Sweet To Me. Con influencias del rock alternativo, el pop experimental y la estética noventera, Violet se posiciona como una artista que no busca replicar un legado, sino reinterpretarlo desde su sensibilidad. Su debut llega tras años de aprendizaje en escenarios gigantes, pero también tras un proceso íntimo de composición y grabación que apunta a una carrera larga, personal y llena de matices.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.