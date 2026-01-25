Violet Grohl irrumpe con fuerza en la escena firmando con Republic/Island EMI y estrenando «Thum» y «Applefish»

La irrupción de Violet Grohl en la primera línea del panorama musical ya es un hecho. La joven artista angelina, hija de Dave Grohl, ha firmado un importante acuerdo discográfico con Republic Records / Island EMI a través de su propio sello, Auroura Records, y lo ha celebrado compartiendo dos nuevos temas: Thum (de forma oficial, porque ya habíamos escuchado este tema en diciembre) y Applefish. Según la información publicada por NME, Thum despliega riffs musculosos y una carga emocional cruda, mientras que Applefish muestra su faceta más íntima y cinematográfica, con una producción delicada y expansiva.

La propia Violet ha explicado que estos temas son el resultado de un año de trabajo junto a “un grupo de músicos increíbles”, una declaración que encaja con el entusiasmo mostrado por el equipo de Republic. Kristina Grossmann, SVP de A&R, ha destacado que la artista representa “la próxima generación”, subrayando la dualidad de su voz y su visión clara. David Wolter, EVP del sello, ha añadido que Violet combina perspectiva, respeto por la historia de la música y una voluntad de empujarla hacia adelante.

Este impulso llega tras un 2025 en el que la artista ya había publicado sus primeras canciones en Bandcamp, y después de que en 2024 se conociera que estaba trabajando en su álbum debut junto al productor Justin Raisen, conocido por colaborar con Kim Gordon, Charli XCX o Sky Ferreira. Además, la cantante compartió recientemente What’s Heaven Without You, un tema inspirado en David Lynch que reafirma su interés por una estética emocional y atmosférica.

Su trayectoria no surge de la nada: desde 2018 ha acompañado a Foo Fighters en directo, ha participado en los conciertos homenaje a Taylor Hawkins en 2022, colaboró en el single Show Me How en 2023 y llegó a liderar All Apologies cuando los miembros supervivientes de Nirvana se reunieron para un set especial en Los Ángeles.

Cómo Violet Grohl ha construido una identidad artística más allá del apellido

La carrera de Violet Grohl es un ejemplo de cómo una artista joven puede crecer bajo un legado gigantesco sin quedar atrapada en él. Su historia musical comienza sobre los escenarios de Foo Fighters, donde empezó aportando coros y pequeñas intervenciones vocales desde 2018. Aquellas primeras apariciones no solo mostraron su afinidad natural con el directo, sino también la confianza que su propio padre, Dave Grohl, depositaba en su talento. Con el tiempo, su presencia se volvió más visible: interpretó versiones en vivo, participó en los homenajes a Taylor Hawkins en 2022 y, en 2023, su voz tomó un papel protagonista en Show Me How, uno de los momentos más comentados del álbum de la banda.

A partir de ahí, Violet comenzó a construir un camino propio. Su participación en el set especial de Nirvana en el Fire Aid de Los Ángeles, donde interpretó All Apologies, fue una señal clara de que su voz tenía un peso emocional y una presencia escénica capaces de sostener repertorios icónicos. En paralelo, su interés por desarrollar un proyecto personal se hizo evidente: en 2024 se supo que estaba trabajando en su primer álbum junto a Justin Raisen, un productor asociado a figuras que combinan riesgo, sensibilidad pop y una estética alternativa muy marcada. La publicación de Thum, Applefish y What’s Heaven Without You confirma que su sonido se mueve entre la crudeza guitarrera, la introspección melódica y un gusto por la atmósfera cinematográfica. Con su fichaje por Republic/Island EMI y el respaldo de un equipo que la considera “el futuro”, Violet Grohl se posiciona como una de las voces emergentes más prometedoras del rock alternativo contemporáneo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.