Visions, nuevo sencillo del próximo disco de José González

El sello discográfico Mute será el encargado de traernos el nuevo disco de José González llamado Local Valley, a estrenarse el 17 de septiembre en plataformas digitales y en físico. Acompañando el gran anuncio, el sueco nos da un adelanto del álbum con el sencillo Visions.

González comenta acerca de Visions: “Somos los simios que estamos empezando a entender el universo y nuestro lugar en él. Estamos cambiando nuestro entorno a un ritmo extremadamente rápido, tanto que nos estamos convirtiendo en administradores de nuestro planeta, nos guste o no. Como dijo Stewart Brand, ‘Somos como dioses y tenemos que ser buenos en eso’”.

“La letra me llegó a principios de febrero de 2020 justo cuando había cada vez más tweets sobre la posible pandemia. El tema de la canción se sintió muy oportuno. Puedes escuchar los pájaros y los sonidos ambientales desde la terraza, junto con una capa de bucles de sintetizador de fondo”, añade.

La lista de canciones de Local Valley es la siguiente:

El Invento

Visions

The Void

Horizons

Head On

Valle Local

Lasso ln

Lilla G

Swing

Tjomme

Line of Fire

En Stund Pa Jorden

Honey Honey