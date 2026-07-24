Viva Belgrado han compartido “Súper futuro”, segundo adelanto de Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye, su quinto álbum de estudio, que llegará el próximo 23 de octubre. Tras la oscuridad y la contundencia de “Un Andalucito Más” (primer single del disco, que ya acumula cerca de 200.000 reproducciones en apenas 20 días), la banda cordobesa muestra ahora su cara más luminosa y accesible.

El nuevo tema llega en un momento especialmente dulce para el grupo, que en Cancionero de los Cielos (2024) ya demostró que podía ensanchar su sonido sin perder la intensidad que los define desde hace más de una década.

De una maqueta shoegaze a la canción más luminosa de Viva Belgrado

“Súper futuro” abraza unas guitarras limpias y reverberadas, mientras un melancólico mellotron aporta una capa de nostalgia que atraviesa toda la composición, en lo que probablemente sea la canción más accesible de toda la trayectoria de la banda. El tema, sin embargo, no nació así. Según ha explicado el propio grupo, «Súper futuro empezó como una maqueta que bebía mucho más del shoegaze, con unas guitarras eléctricas fundidas en phaser y las voces mucho más hundidas». Fue en el estudio, de la mano de su productor Ricky Falkner y del ingeniero Jordi, donde la canción derivó «a un terreno más accesible».

Las referencias, además, no fueron exactamente las que uno podría imaginar al escuchar el resultado final. «Ricky decía que para él este tema era The Cure, y aunque es una banda que nos gusta mucho, creo que por motivos generacionales las referencias que habíamos utilizado eran más cercanas a Turnover, Wild Nothing y Vigilantes del Espejo de TAB», ha señalado la banda. El tema incorpora además una novedad técnica dentro de su discografía: las rítmicas se grabaron con una guitarra de doce cuerdas, la primera vez que Viva Belgrado recurre a este instrumento en una grabación, mientras que el mellotron que entra y sale a lo largo de toda la canción corrió a cargo del propio Falkner.

Vinilos agotados en 48 horas: la respuesta de los fans antes de escuchar el disco entero

Más allá de lo estrictamente musical, el lanzamiento de “Súper futuro” llega acompañado de una noticia que confirma el buen momento comercial del grupo. En apenas unos días desde el anuncio del disco, la edición limitada en vinilo relleno de líquido se agotó en menos de 48 horas, algo que también ha ocurrido con la edición “Splatter”, sumando ya más de 400 copias vendidas en formato físico antes incluso de que el álbum haya visto la luz. Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye está producido íntegramente por Ricky Falkner (Standstill, Berri Txarrak, Jeremy Enigk), y su tracklist final incluye once canciones, entre ellas “Menquitofla”, con la colaboración de Alain Johannes, y “Súper futuro” como tema de cierre.

Quince años remando contracorriente: así ha llegado Viva Belgrado hasta el Guadalquivir

Viva Belgrado nacieron en Córdoba en 2011 y, desde entonces, han construido su carrera al margen de la industria convencional, encadenando cambios de formación, giras autogestionadas y una evolución constante disco a disco. Tras su debut, Flores, Carne (2014), la banda fue afinando su propuesta (a caballo entre el post-hardcore, el post-rock y el rock alternativo) con Ulises (2016), hasta consolidarse definitivamente con Bellavista (2020) y Cancionero de los Cielos (2024), dos discos reconocidos de forma unánime por la crítica especializada que los situaron como una de las bandas españolas con mayor proyección internacional dentro de la escena alternativa, con cerca de 400 conciertos en 31 países.

Esa trayectoria de perseverancia y crecimiento silencioso es exactamente el terreno del que parte Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye, un título que no es casual: el disco toma como referencia el río que atraviesa Córdoba para hablar del paso del tiempo, el peso del pasado y los procesos cíclicos que devuelven a la banda, una y otra vez, a su punto de partida. “Súper futuro”, con su giro hacia la luminosidad tras la crudeza de “Un Andalucito Más”, funciona como la prueba de que, quince años después de su formación, Viva Belgrado siguen encontrando nuevas formas de avanzar sin renunciar a la identidad que los ha definido desde sus inicios.

Antes de la publicación del álbum, la banda tiene previstas dos citas en directo: el Castelo Rock de Muros (Galicia), entre el 6 y el 8 de agosto, y el TachuRock de Itero (Palencia), el 21 de agosto.

▶ “Súper futuro” — Viva Belgrado | Adelanto de Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye | 23 de octubre de 2026

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