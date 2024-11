VNV Nation, mítica formación de FuturePop anuncia nuevo álbum y gira para 2025

«Uno debe esforzarse por lograr sus metas y no quedarse sentado en un amargo arrepentimiento»

Dicen que las máximas sirven para reflexionar y la frase de VNV Nation sin duda refleja lo que deberíamos hacer en esta vida. Para quien no lo sepa, VNV Nation es la abreviación de Victory Not Vengeance (literalmente, Victoria No Venganza), y hace referencia a que las personas deben buscar el triunfo y no refugiarse en los lamentos, temática que adopta el grupo como identidad propia y característica de su sonido.

Descubrí a VNV Nation años atrás, justo después de publicar su célebre álbum Empires (1999), un disco tan grandioso que los catapultó al éxito masivo llegando incluso a liderar los rankings de la German DAC por siete semanas seguidas. En directo los he visto dos veces y siempre han fascinado. Son espectaculares.

Tanto es así, que sus conciertos agotan las entradas en todo el mundo, y cada dos o tres años lanzan un nuevo álbum. Sus directos mezclan la fiabilidad con el verdadero arte y un tremendo carisma y entrega entre su líder y el público. Todos sus trabajos contienen temas estrella.

Después de su extraordinario álbum de 2023 Electric Sun, que cautivó al público y provocó espectáculos con entradas agotadas en toda Europa, VNV Nation ha anunciado el lanzamiento de un álbum doble titulado Construct // Destruct, el cual será presentado en la gira que comenzará el 5 de febrero del 2025. En España darán sus respectivos conciertos en Barcelona (28/03/2025, Sala Apolo) y Madrid (28/03/2025, Mon Madrid).

Empires fue un disco clave para la banda. Supuso la propagación de las líneas de sintetizadores lujosos (el legendario Access Virus) e incorporó pistas más estructuradas, con estrofas y coros adherentes así como atmósferas y arpegios multicapas. Temazos como Dark Angel, Standing o Legion arrasaron las listas europeas.

Otro de sus grandes trabajos fue el grandioso tema Beloved, incluido en su álbum Future Perfect (2002). Se trata de una melodía sonora maravillosa, con un juego de sintetizadores impresionante, una letra increíble, y un video que dice muchas verdades sobre la vida, el amor, la pérdida, la soledad y el fin…. Sencillamente magnifico.

No conformes con lo que hacen siempre VNV Nation insisten en investigar nuevas sonoridades para sus discos y directos, y para ello usan gran variedad de instrumentación electrónica, desde el adorado Access Virus hasta sintetizadores modulares construidos a medida o sintetizadores basados en softwares muy especiales. Las percusiones electrónicas son las responsables de mantener ritmos muy marcados, enérgicos y envolventes.

Recordemos que VNV Nation es una formación de música electrónica originaria de Londres y Dublín pero establecida en Hamburgo. Musicalmente combinan elementos de EBM (Electronic Body Music), electro-industrial y synth pop, tríade sonora que conforma lo que ellos denominan futurepop.

La banda está liderada por Ronan Harris (voz y fundador) y por Mark Jackson, aunque en los directos suelen actuar con otros músicos de apoyo. La formación lleva en activo desde principios de los años 90 y cuentan ya con una veintena de trabajos discográficos. Su último álbum, hasta el momento, es Electric Sun, publicado en 2023.

Las letras de VNV Nation hablan del ser humano, de los valores que precisa y que olvida, de los conflictos y amenazas en el mundo, del futuro, del amor, de la soledad, del control al que estamos sometidos, del esfuerzo y perseverancia por conseguir los sueños, de la identidad, de la muerte, de la eternidad, del existencialismo y de la humanidad…, todos ellos son algunos ejemplos de cómo la formación utiliza la música para explorar y estructurar mensajes con el fin de ofrecer consuelo y comprensión a aquellos que se sienten alienados o incomprendidos. Sinceramente sus discos y conciertos son pura explosión emocional y tecnológica.

Compra de entradas: Ticketmaster