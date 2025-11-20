Volver a 2009: The xx celebran su debut con una edición deluxe llena de recuerdos y rarezas

Han pasado más de quince años desde que The xx irrumpieran en la escena con xx, un debut minimalista que redefinió el indie pop y el R&B atmosférico. Ahora, el trío londinense ha decidido mirar atrás y publicar una edición deluxe de aquel álbum que les dio el Mercury Prize en 2010 y que todavía hoy nos suena fresco y vigente. La nueva versión, disponible en plataformas digitales y en vinilo especial a partir del 5 de diciembre, incluye rarezas y versiones que muestran la amplitud de influencias del grupo: desde Teardrops de Womack & Womack, pasando por Do You Mind de Kyla, hasta Hot Like Fire de Aaliyah, además de inéditos como Insects y Blood Red Moon.

En un comunicado, la banda confesó que volver a 2009 les ha removido recuerdos y emociones, y que esperan que este viaje también signifique algo para sus seguidores. El gesto no es casual: The xx llevan meses trabajando en nueva música, tras su último álbum I See You en 2017, y han confirmado su presencia en festivales como Coachella, Primavera Sound y Open’er en 2026. El regreso del grupo es uno de los más esperados del próximo año, especialmente porque cada miembro ha mantenido una carrera paralela: Jamie xx con su celebrado In Colour y múltiples singles, Romy con su debut Mid Air y colaboraciones con Sampha y Jessie Ware, y Oliver Sim con su álbum en solitario Hideous Bastard.

La edición deluxe de xx funciona como puente entre pasado y futuro: un recordatorio de por qué su sonido íntimo y minimalista marcó a toda una generación, y una pista de que lo que viene podría ser igual de trascendente.

La historia de The xx: de la intimidad minimalista al reconocimiento global

La carrera de The xx comenzó en Londres en 2005, cuando Romy Madley Croft, Oliver Sim, Jamie Smith (Jamie xx) y Baria Qureshi formaron la banda. Tras algunos cambios iniciales —Qureshi abandonó el grupo en 2009—, el trío consolidó un estilo único: guitarras limpias, voces susurradas y una producción minimalista que se convirtió en su sello. Su debut xx (2009) no solo recibió elogios de la crítica, sino que también ganó el prestigioso Mercury Prize en 2010, situándolos en el mapa internacional. Canciones como Crystalised, VCR y Islands se convirtieron en himnos de una nueva sensibilidad indie, marcada por la intimidad y el espacio sonoro.

En 2012 llegó Coexist, un álbum que expandió su sonido hacia terrenos más electrónicos y atmosféricos, con temas como Angels y Chained. Aunque más sobrio, consolidó su reputación como innovadores del pop alternativo. Su tercer trabajo, I See You (2017), mostró a un grupo más abierto y expansivo, con la influencia directa de Jamie xx tras el éxito de su álbum solista In Colour. Canciones como On Hold y Say Something Loving reflejaron un sonido más luminoso y accesible, sin perder la esencia melancólica que los caracteriza.

Paralelamente, cada miembro ha desarrollado proyectos individuales: Jamie xx se ha convertido en uno de los productores más influyentes de la última década; Romy ha explorado su identidad y emociones en Mid Air (2023), descrito por The Line of Best Fit como un “álbum de amor queer profundamente conmovedor”; y Oliver Sim lanzó Hideous Bastard (2022), un trabajo confesional sobre vulnerabilidad y aceptación. La combinación de estas trayectorias enriquece el futuro del grupo, que ahora prepara su regreso con nueva música y una gira mundial.

