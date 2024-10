¿Vuelve Doves? La banda de Manchester deja pistas sobre su regreso

Los fans de Doves están emocionados ante la posibilidad de un regreso de la banda de Manchester. Tras la publicación de su último álbum The Universal Want en 2020, el grupo ha estado en un largo receso debido a problemas de salud mental de su vocalista, Jimi Goodwin. Sin embargo, recientes publicaciones en sus redes sociales han despertado la esperanza de una reunión.

Doves, formada en 1998, volvió a alcanzar el éxito que ha acompañado su carrera con su quinto álbum The Universal Want, que fue aclamado por la crítica y llegó al número uno en las listas del Reino Unido. Este álbum marcó su regreso después de 11 años desde Kingdom Of Rust en 2009, un álbum que supuso una joya especialmente brillante en su discografía.

En 2022, la banda tuvo que cancelar su gira por el Reino Unido e Irlanda debido a los problemas de salud mental de Goodwin. En su declaración, Goodwin expresó su pesar por la cancelación y agradeció el apoyo y la comprensión de sus compañeros de banda y fans.

Ahora, con una imagen críptica y un enlace de suscripción en sus redes sociales, Doves ha dejado entrever que algo grande podría estar en camino. Los seguidores pueden inscribirse para recibir noticias, anuncios de giras, exclusivas y más.

Si este regreso se materializa, Doves se uniría a otras bandas como Oasis, The Maccabees, Million Dead y Panic! At The Disco que también planean reunirse en 2025.

Compuesta por los hermanos gemelos Jez (guitarra, voz) y Andy Williams (batería, voz), junto con Jimi Goodwin (voz principal, bajo, guitarra), Doves ha lanzado cinco álbumes de estudio entre 2000 y 2020. Tres de estos álbumes alcanzaron el número uno en las listas del Reino Unido, destacándose por su sonido melódico y atmosférico. Tras un receso en 2010, durante el cual Goodwin lanzó su álbum en solitario Odludek y los hermanos Williams formaron Black Rivers, Doves regresó en 2019 con su álbum The Universal Want en 2020. Puedes explorar su discografía completa en su perfil de artista en Spotify.

