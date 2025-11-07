Vuelve el alma de De La Soul: nuevo disco, nueva era y un homenaje eterno

Después de casi una década de silencio discográfico, De La Soul regresa con fuerza y emoción. El legendario trío de Long Island ha anunciado Cabin in the Sky, su décimo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 21 de noviembre bajo el sello Mass Appeal. Este lanzamiento no solo marca su retorno musical tras And the Anonymous Nobody (2016), sino que también representa su primer trabajo tras la trágica pérdida de David “Trugoy the Dove” Jolicoeur, fallecido en 2023. El nuevo disco se presenta como un homenaje a su legado, con la promesa de mantener el nivel de sofisticación lírica y producción que siempre ha caracterizado al grupo.

El primer adelanto, The Package, es una celebración de vida y ritmo. Alegre, vibrante y con una energía contagiosa, el tema cuenta con la voz del propio Trugoy, rescatada de grabaciones anteriores, lo que añade una carga emocional innegable. La producción corre a cargo de pesos pesados como DJ Premier, Pete Rock y Super Dave, y el álbum contará con colaboraciones de lujo: Nas, Killer Mike, Black Thought y Yukimi Nagano de Little Dragon. Cabin in the Sky forma parte de la serie Legend Has It… de Mass Appeal, que reúne a pioneros del hip-hop neoyorquino en una colección de lanzamientos especiales.

Este nuevo capítulo no solo honra la memoria de Trugoy, sino que también reafirma la vigencia de De La Soul en un panorama musical que ellos mismos ayudaron a moldear. Con una mezcla de nostalgia, innovación y respeto por sus raíces, el grupo promete un disco que no solo mira al pasado, sino que también apunta al futuro del hip-hop.

Tres décadas de innovación: la historia de De La Soul

Desde su irrupción en 1989 con el revolucionario 3 Feet High and Rising, De La Soul redefinió las reglas del hip-hop. Formado por Kelvin “Posdnuos” Mercer, David “Trugoy the Dove” Jolicoeur y Vincent “Maseo” Mason, el trío se desmarcó del gangsta rap dominante con un enfoque más lúdico, psicodélico y profundamente creativo. Su debut, producido por Prince Paul, introdujo el uso de samples eclécticos, interludios humorísticos y una estética visual colorida que los convirtió en pioneros del llamado “D.A.I.S.Y. Age” (Da Inner Sound, Y’all). El álbum fue un éxito de crítica y público, y sentó las bases para una carrera marcada por la experimentación y la independencia artística.

A lo largo de los años, De La Soul ha lanzado discos esenciales como De La Soul Is Dead (1991), Buhloone Mindstate (1993) y Stakes Is High (1996), este último con una mirada más crítica y madura sobre la industria musical y la sociedad. En 2000, con Art Official Intelligence: Mosaic Thump, iniciaron una nueva etapa más orientada al sonido contemporáneo, sin perder su esencia. Tras un periodo de menor visibilidad, regresaron con fuerza en 2016 con And the Anonymous Nobody, financiado por crowdfunding y nominado al Grammy. Su legado ha influido a generaciones de artistas, desde The Roots hasta Kendrick Lamar, y su regreso con Cabin in the Sky no solo es una celebración de su historia, sino una reafirmación de su relevancia cultural y musical.

