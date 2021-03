Vuelve Grupo de Expertos Solynieve tras cinco años de silencio

Si no te has ido, no es regresar, dicen. Fuera de foco es más fácil enfocar, añaden. El hecho es que desde finales de 2016 el Grupo de Expertos Solynieve apenas se ha dejado ver o escuchar, pero ahora “bajan del monte a los valles a reconquistar nuestro ánimo por medio de la luz y la esperanza, sus instrumentos de defensa y ataque; y hacernos encontrar entre esta maraña de ideas y voces bastas, al hilo de su perspicaz discurso y su rock transfronterizo, una salida“.

La reciente reedición de su segundo álbum, El eje de La tierra, nos brindó una nueva ocasión para disfrutar de su singular capacidad para el análisis y diagnóstico de lo real y para administrar, con cuentagotas, remedios infalibles contra la falta de salud moral o espiritual. Algo más tarde, su adaptación del clásico del country norteamericano That’s How I Got to Memphis, de Tom T. Hall, interpretado al alimón con Los hermanos Cubero, vino a ampliar los límites semánticos, retóricos, geográficos y sentimentales del lugar común.

Sus próximos pasos serán dados sobre las tablas de los escenarios. Empezando por el del madrileño Teatro de La Latina, el próximo 22 de mayo de 2021 en el marco del ciclo Sábado Brillante. Entradas ya a la venta aquí.