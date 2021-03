Vuelve Jungle presentando videoclip y anunciando nuevo álbum

Jungle está de estreno, para deleitarnos, una vez más, con un nuevo trabajo. Su tercer álbum se llama Loving In Stereo y saldrá el 13 de agosto de este año. Para este anuncio, la banda británica de electro soul ha adjuntado una canción del nuevo álbum en formato de video. La canción se llama Keep Moving y puedes disfrutar del video al final del artículo.

El proyecto formado por los dos amigos londinenses Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson ha tardado tres años en traer un hermano a sus dos descendientes. El último disco comercializado fue For Ever, en el 2018, a través de XL Recordings. Aunque no hay que olvidar los dos sencillos que lanzaron en 2019, Casio y Smile, ambos con video incluido.

Si repasamos la trayectoria del dúo inglés, vemos que los dos LPs que forman su discografía, Jungle y For Ever, se posicionaron en el Top Ten de las listas del Reino Unido. En consecuencia, la pareja de amigos de la infancia, ha incorporado a su tercer trabajo de estudio, algo que no tienen sus dos anteriores creaciones; dos colaboraciones de lujo que le aportan un plus respecto a sus dos hermanos mayores y que seguro no dejarán a sus fans indiferentes. Las canciones elegidas son Goodbye My Love y Romeo; la primera incorpora voces de la artista suiza Priya Ragu y en Romeo se asocian con el rapero estadounidense Bas. Échale un vistazo a la tracklist de Loving In Stereo.

Tracklist de Loving In Stereo

Dry Yor Tears

Keep Moving

All Of The Time

Romeo feat Bas

Lifting You

Bonnie Hill

Fire

Talk About It

No Rules

Truth

What Do You Know About Me?

Just Fly, Don´t Worry

Goodbye, My Love feat Priya Ragu

Can´t Stop The Stars

Volviendo al reciente lanzamiento del sencillo Keep Moving, se puede observar el nuevo concepto visual que la banda quiere otorgar a su nuevo trabajo; el clip está inspirado en West Side Story y lo dirige la propia banda en colaboración con su colega Charly Di Placido.

Tanto Tom como Josh han explicado en sendos comunicados la idea que han llevado a cabo para esta primera “identidad visual”. Tom declara que “nuestro enfoque era crear una colección de imágenes donde desarrollamos las narrativas de los personajes a lo largo de toda la pieza, dando la oportunidad al público de formar conexiones más emocionales con los personajes“.

Josh añade que “nos hemos inspirado en West Side Story y en la idea de dos grupos trabajando juntos y en oposición a la vez. Trabajamos con dos de los mejores coreógrafos en auge de Londres: Nathaniel Williams y Cece Nama, con un estilo totalmente diferente cada uno. La fusión de los dos estilos creó un enfoque completamente nuevo para nosotros, donde la elegancia y el movimiento fluyen perfectamente“. Y para que puedas dar fe de sus palabras, te dejamos con el video, sin mas dilación.