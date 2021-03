Vuelve La Casa Azul con el videoclip para “Entra En Mi Vida”

La Casa Azul vuelve y nos regala una canción que avanza una nueva etapa y un nuevo disco que se publicará en 2022. Este primer single, Entra En Mi Vida, es la puerta para muchas cosas. Su portada nos presenta el emblemático logo que estrenaron para La Revolución Sexual (diseñado por Gregorio Soria y absoluta seña de identidad del grupo) como un nuevo amanecer: tridimensional, titánico, esplendoroso.

En lo musical, destaca esa estrofa sincopada, ese fraseo ágil, disparado, casi escurridizo, que bien podría ser un espejo refractario de las últimas instantáneas de artistas como Dua Lipa, The Neighbourhood o Demi Lovato. Poco a poco se abre la armonía, comienza la subida —sí, una de esas que nadie sabe hacer mejor que él— y entra el estribillo a modo de chorro de luz, a borbotones. Psicodelia, northern soul, europop, bubblegum, nu disco, vientos, cuerdas, efectos siderales… todos ellos se unen y se entremezclan a la perfección gracias a la trituradora estilística de Guille Milkyway.

Un recorrido por la historia de la música pop de estos últimos 60 años concentrado en tan solo 3 minutos y 38 segundos. Un encuentro con las primeras composiciones de La Casa Azul, y con los grandes clásicos que llevaron a Guille a amar la música y a meterse de lleno en ella: desde Juan y Junior a Los Ángeles, de los Beach Boys a The Supremes, de la ELO a OMD, de Saint Etienne a Air, de Pizzicato Five a The Go! Team, de Magdalena Bay a Boy Pablo. Un viaje en el tiempo con miles de detalles a lo largo de una canción llena de referencias.

Y la letra, certera como pocas: “Y es precisamente ahora / Cuando todo andaba mal / Cuando todos los problemas / Se agolpaban sin parar / Es precisamente ahora / Cuando apareces tú y la luz del sol / Entra en mi vida sin temor“. Eso mismo podríamos cantarle a La Casa Azul, ahora que necesitamos más esperanza que nunca.

Una inagotable sensación de euforia que no podía faltar en el videoclip que acompaña a este single digital. Una aventura entre lo bucólico y lo sideral, simbolizando una travesía interior —ese sitar— que se envuelve en esa estética futurista marca de la casa que, en esta ocasión, alcanza niveles exquisitos de luminosidad y preciosismo.

Porque tanto el vídeo de Entra En Mi Vida como todo el aspecto visual de este nuevo periodo de La Casa Azul es firma de Forest Film Studio, del que forman parte Guillem y Lluís (componentes de la formación de la banda en directo desde hace años). Una sensación expresionista a través de colores cálidos y brillantes que representan los nuevos pasos hacia los que caminan sus próximas composiciones. No podemos tener más ganas de disfrutarlo junto a ellos.

LA CASA AZUL – ENTRA EN MI VIDA

Puedes escucharlo también en plataformas digitales.