Vuelve la obra de teatro de Bruce Springsteen a los escenarios de Broadway

Ahora que poco a poco empezamos a poder viajar de nuevo, hay que ir echando un vistazo a las posibilidades que se nos ofrecen en epicentros de la vida cultura mundial como, por ejemplo, Nueva York. Por ejemplo, un planazo que vuelve a los escenarios de Broadway este verano es la obra Springsteen on Broadway, que tendrá una nueva temporada entre los días 26 de junio y 4 de septiembre.

Recordemos que la obra está basada en la autobiografía del artista, Born to Run, y el propio Springsteen interpretó la obra 236 veces entre octubre de 2017 y diciembre de 2018. Ahora, nuevamente, parece estar encantado con la idea de revivirlo. “Me encantó hacer Springsteen on Broadway y estoy encantado de que me pidieran que repitiera el espectáculo como parte de la reapertura de Broadway“, afirma.

Si estabas buscando una excusa para ir a Nueva York este verano, ya tienes una razón más, y de peso.