Vuelve La Radio Encendida: once horas de música para dar la bienvenida a la primavera en Madrid

El próximo domingo 22 de marzo vuelve La Radio Encendida, el maratón musical de once horas ininterrumpidas de música con más de 20 bandas de la escena nacional. El evento se celebra en La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid de la mano de Radio 3 y esta será su vigesimosegunda edición.

Con los años, se ha convertido en uno de los primeros grandes hitos musicales del calendario cultural madrileño y la mejor manera de celebrar la llegada de la primavera. Un festival gratuito, accesible y pensado para descubrir música sin prisa.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de más de 20 bandas en directo, desde nombres consagrados como Ginebras, Veintiuno o Repion, hasta proyectos emergentes como De Ninghures, Teo Planell o Estrogenuinas. Los conciertos se reparten en los escenarios del patio y del auditorio, y en la Sala A estarán los DJs de Radio 3 desde las 19, en un espacio abierto al público.

Las entradas gratuitas para los demás conciertos deberán retirarse con antelación desde la web de La Casa Encendida en dos únicos momentos: viernes 13 de marzo a partir de las 09:00 para los conciertos del Auditorio y el viernes 20 de marzo desde la misma hora para los del Patio. Solo se permiten dos entradas por persona y bloque como máximo.

Programación de La Radio Encendida 2026:

12:00 h / Patio: La Plazuela y Tito Ramírez.

13:00 h / Auditorio: Cristian de Moret y De Ninghures.

14:00 h / Patio: CERVATANA y Dora Band.

15:00 h / Auditorio: Niños Luchando y Monstruo Laberinto.

16:00 h / Patio: Estrogenuinas y Mujeres.

17:00 h / Auditorio: María Rodés, Júlia Colom y Biodramina Mood.

18:30 h / Patio: El Kanka, Los Vinagres y Veintiuno.

20:00 h / Auditorio: Teo Planell, Cora Yako y Boyanka Kostova.

21:30 h / Patio: el diablo de shanghai, Repion y Ginebras.