Vuelven los himnos de pub y estadio: The Enemy anuncia nuevo disco tras una década de silencio

Diez años después de su último álbum, The Enemy regresa con Social Disguises, un nuevo trabajo que verá la luz el 20 de febrero de 2026. El trío de Coventry, liderado por Tom Clarke, ha confirmado que el primer adelanto será Not Going Your Way, disponible desde el 31 de octubre. Este será su quinto álbum de estudio y el primero desde It’s Automatic (2015), marcando un retorno que muchos fans del indie británico llevaban tiempo esperando.

Según declaraciones recogidas por NME, Clarke explicó que el proceso creativo buscó recuperar la esencia de su debut: “Lo hicimos como si fuera el segundo disco, con la misma mentalidad que teníamos en 2007. Escribimos unas 90 demos y pasamos otro año en el estudio. Es el disco del que más orgulloso estoy”. La banda ha trabajado con el productor Matt Terry, y el resultado promete una vuelta a la crudeza y rareza que definió We’ll Live And Die In These Towns, su debut multiplatino.

Desde su reunión en 2022, The Enemy ha girado por Reino Unido y compartido escenario con bandas como The Subways y The Holloways en el tour Indie Til I Die. Actualmente están en plena gira, con fechas en Sheffield y dos conciertos finales en su ciudad natal, Coventry. Además, el lanzamiento de Social Disguises vendrá acompañado de ediciones especiales en vinilo naranja, cassette, CD deluxe y hasta test pressings numerados.

De la gloria indie a la pausa y el regreso: la historia de The Enemy

The Enemy irrumpió en la escena británica en 2007 con We’ll Live And Die In These Towns, un debut que alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido y se convirtió en disco de platino. Con himnos como Away From Here, Had Enough y You’re Not Alone, el trío formado por Tom Clarke, Andy Hopkins y Liam Watts se ganó un lugar en la ola indie post-Libertines junto a bandas como The Pigeon Detectives, The View y The Twang. Su sonido directo, letras sobre la vida obrera y actitud sin filtros conectaron con una generación que vivía entre la resaca del britpop y el auge del indie de estadio.

Tras el éxito inicial, lanzaron Music for the People (2009), que mantuvo su presencia en el Top 10, seguido por Streets in the Sky (2012) y It’s Automatic (2015), este último con un giro más melódico y electrónico. En 2016 anunciaron su separación, citando el desgaste de la industria y la necesidad de cerrar una etapa. Sin embargo, en 2022 volvieron con su formación original y una gira que agotó entradas en varias ciudades británicas. Su regreso no solo ha reactivado el entusiasmo de sus seguidores, sino que también ha reabierto el debate sobre el legado del indie británico de los 2000s, un movimiento que, aunque a menudo subestimado, dejó huella en festivales, radios y playlists de toda una generación.

