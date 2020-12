Vuelven Smith & Burrows con nuevo disco y single adelanto

Aunque tienen nombre de grandes almacenes de un barrio bien de Londres, Smith & Burrows es en realidad el proyecto conjunto de dos músicos con larga trayectoria, Tom Smith de Editors y Andy Burrows, que también fuese batería de Razorlight. En este triste 2020, ambos artistas han unido fuerzas creativas de nuevo y el resultado será su segundo disco, Only Smith & Burrows Is Good Enough, que saldrá a la venta el 5 de febrero de 2021 a través del sello PIAS.

Por el momento, ya podemos escuchar un primer adelanto, Parliament Hill, que definen como “una hermosa canción para estos momentos en los que todos anhelamos conectarnos con personas y lugares“.

Disfruta esta nueva canción a continuación:

Asimismo, podéis revisar el listado de canciones que incluirá este nuevo trabajo:

1. ‘All The Best Moves’

2. ‘Buccaneer Rum Jum’

3. ‘Spaghetti’

4. ‘Old TV Shows’

5. ‘Parliament Hill’

6. ‘Bottle Tops’

7. ‘I Want You Back In My Life’

8. ‘Aimee Move On’

9. ‘Too Late’

10. ‘Straight Up Like A Mohican’