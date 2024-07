W.H. Lung busca capturar la energía de su directo en su nuevo disco «Every Inch of Earth Pulsates»

La banda de synth pop de Manchester, W.H. Lung, ha anunciado su tercer álbum, Every Inch of Earth Pulsates. Este trabajo busca capturar la energía de sus presentaciones en vivo y ha sido producido por Ross Orton, a quien describen como “exactamente el productor que necesitábamos”.

El álbum sigue a Incidental Music y Vanities, y se caracteriza por su composición meticulosa y producción impecable, manteniendo la mezcla distintiva de dance, pop e indie de la banda. Según el guitarrista Tom Sharkett, la gran diferencia de este disco es «lo directo que es en todos los sentidos”. El sencillo principal, How to Walk, refleja este nuevo enfoque y está pensado específicamente para que alcance su esplendor durante sus actuaciones en directo. De hecho, el cantante Joseph Evans destaca la importancia de la música en directo para la banda, afirmando que “es la razón por la que estoy en una banda» es para tocar música en vivo».

Para hacer realidad esta declaración de intenciones, W.H. Lung también ha anunciado una gira por el Reino Unido en noviembre de 2024, con fechas en ciudades como Manchester, Glasgow y Londres.

Tracklist de W. H. Lung – Every Inch Of Earth Pulsates

1. Lilac Sky

2. Bliss Bliss

3. Thinner Wine

4. Bloom and Fade

5. How to Walk

6. Flowers in the Rain

7. I Can’t Lie

8. The Painting of the Bay

9. I Will Set Fire to the House