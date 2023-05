Walter Gervers vuelve a Foals tras seis años de ausencia

El bajista fundador de la banda británica Foals, Walter Gervers, ha vuelto a unirse al grupo después de haberlo dejado en 2017 para «empezar una nueva vida». El líder Yannis Philippakis lo ha confirmado en un post de Instagram en el que aparece con el resto de la banda en el pub. Gervers se reincorpora para todos los conciertos que vienen y para el futuro.

La carta de despedida

A principios de 2018, Foals anunció la salida de Gervers en una carta que compartieron en sus redes sociales. En ella, decían que Gervers se había ido para «empezar una nueva vida» y «perseguir un nuevo sueño». Añadían: «La despedida ha sido triste pero seguimos siendo amigos. Siempre será nuestro hermano, le queremos y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Hemos tenido 12 años increíbles girando juntos desde una pequeña furgoneta postal hasta el escenario Pirámide (una mención a Glastonbury) y más allá. Es el final de un capítulo, pero no el final del libro».

Los sustitutos temporales

Gervers había estado en Foals desde 2006, trabajando en los álbumes Antidotes, Total Life Forever, Holy Fire y What Went Down. Tras su marcha, fue sustituido en el bajo para los conciertos por Jeremy Pritchard de Everything Everything y Jack Freeman de Jagwar Ma. En 2021, el teclista Edwin Congreave también dejó el grupo para hacer un posgrado en la Universidad de Cambridge y dedicarse a «unirse a otros en esfuerzos técnicos para mitigar la inminente catástrofe climática».

El regreso triunfal

Ahora, seis años después, Philippakis ha revelado que Gervers ha vuelto a la banda antes de sus próximas fechas en directo con un post de Instagram en el que aparece con el resto de la banda en el pub. Philippakis escribió: «Después de 6 años en la naturaleza alpina ¿adivináis quién ha vuelto a la banda?!! Walter está de vuelta y mejor que nunca. Se reincorpora para todos los shows que vienen y para el futuro. Preparaos, los chicos han vuelto al negocio».

Sobre Foals

Foals es una banda formada en Oxford en 2005 por cinco amigos que se conocieron en la escena musical local. Su estilo combina elementos del indie rock, el math rock, el post-punk y la electrónica. Han publicado seis álbumes de estudio hasta la fecha: Antidotes (2008), Total Life Forever (2010), Holy Fire (2013), What Went Down (2015), Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 (2019) y Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2 (2019). Algunos de sus éxitos más conocidos son My Number, Mountain at My Gates, Inhaler y Spanish Sahara. Han sido nominados a varios premios como los Mercury Prize, los Brit Awards o los NME Awards, y han actuado en festivales como Glastonbury, Coachella o Lollapalooza.